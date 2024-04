Arabia Saudita | ancora tornado - inondazioni e grandine Ecco i VIDEO sconvolgenti Il forte sospetto di una nuova inseminazione chimica delle nuvole VIDEO

(Di martedì 30 aprile 2024) Lunedì 29 Aprile l’è stata investitamente da episodi di maltempo estremo. Un insieme simultaneo di tempeste di vento, temporali violenti e persino la caduta di grandi quantità di. Tanto che a guardare le immagini sembra quasi che abbia nevicato. Dopo l’ormai famoso episodio dell’allagamento dell’aeroporto di Dubai, dunque, siamo di fronte a unaserie di anomalie meteorologiche che si abbattono su una zona di solito desertica e secca. E fa impressione vedere le immagini di strade trasformate in torrenti e di macchine trascinate via dai potenti vortici d’acqua. (continua dopo la foto) <> Ciò che sta avvenendo è assolutamente anomalo e porta molti a chiedersi se ci siano state nuove operazioni di cloud seeding, cioe l’...

Cronaca meteo - Situazione critica a Medina in Arabia saudita per le pesanti inondazioni. Video - La città è completamente allagata con numerose situazioni di criticità.

Cronaca meteo. Alluvioni, grandine e tornado mettono in ginocchio l'Arabia saudita - Video - Major floods at the streets due to heavy rainfall in Al Ais of Medina region, Saudi Arabia (29.04.2024) TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/rQkS5le6pM ...

