Quel giorno capii subito Mia moglie era in cucina - dovetti trovare un modo per dirglielo

Mancano tre mesi all’inizio dei Giochi Olimpici. La novità principale del programma di gare consiste nell’introduzione di un nuovo sport : il breaking , comunemente noto come breakdance Continua a leggere>>

Certificazione Unica 2024 , come e dove scaricarla : tutto quello che serve sapere in merito a questo importante argomento Entro il 18 marzo tutti i lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno ricevuto la Certificazione Unica 2024 da parte dei sostituti d’imposta. La consegna del Modello CU è ... Continua a leggere>>

La bravissima Juliette Binoche è la protagonista di Tra due mondi , il film drammatico in onda in prima visione tv a partire dalle 21.20 di Martedì 30 Aprile su Rai Tre. Una pellicola che punta molto sull’eccellente cast in campo e che fa riflettere su temi importanti quali quello delle differenze ... Continua a leggere>>

Elezioni europee 2024, voto degli studenti fuori sede: dove, come e quando fare domanda, cosa sapere - Gli studenti fuori sede potranno votare nella città in cui studiano in occasione delle elezioni europee 2024 che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno. Si tratta della prima volta nella storia della democr ...

Continua a leggere>>

Senna morì con Ratzenberger il 30 aprile, poi il 1 maggio. Trent’anni dopo è ancora vivo - Quando morì Senna era già Senna da un pezzo. Il tempo ha sedimentato i dolori di quel weekend nero: il mito corre nella sua immortalità ...

Continua a leggere>>

dove andare in vacanza in Italia ad agosto - Mare, montagna, laghi, terme e colline: nel nostro Paese c'è proprio tutto quello che serve per stare bene. Pronti a partire

Continua a leggere>>