Il borgo delle streghe ad un’ora da Roma | dove si trova la leggenda magica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nel Lazio, a meno dida, arroccato su una montagna di Tufo, siil. Il paese è Calcata, in provincia di Viterbo, nel parco della valle del Treja. Si tratta di un piccolo e stupendomedievale considerato un luogo magico, in cui si racconta vivano hippy e. Calcata, ilSecondo una, infatti, l’abitato sorge su quella che un tempo era un’area falisca,venivano fatti riti magici e propiziatori. Per alcuni nelle notti di forte vento, è possibile sentire ancora oggi il canto. Si dice anche che in alcunenumerose ...

Si dice che Calcata sia il borgo delle streghe . Un pizzico di magia in questo paesino in provincia di Viterbo c’è davvero, grazie ai tanti artisti internazionali che hanno deciso di mettervi radici, ed eclettici imprenditori che ne hanno intravisto il potenziale. È il caso di Gemma Uyttendaele, ex ... Continua a leggere>>

THE WITCHES SEED: l’opera rock di STEWART COPELAND a Milano! - Insieme per una storia di streghe, persecuzioni, illusioni e piani diabolici ambientata ... vigneti terrazzati e antichi borghi in pietra. Ispirato a documenti storici, agli atti processuali degli ...

Continua a leggere>>

Fantasy 2024: la carica dei turisti - SONCINO - Oltre seimila presenze già nel primo pomeriggio e un continuo afflusso di visitatori per tutta la giornata primaverile, fresca sì ma almeno graziata dal maltempo, per arrivare a circa ...

Continua a leggere>>

streghe, pozioni e incantesimi! - Finisce "Che domenica ragazzi!", la rassegna organizzata dalla Biblioteca di Oltre il Colle in cui ogni domenica ci sarà una lettura per bambini di differente età. Quest'oggi letture e laboratorio per ...

Continua a leggere>>