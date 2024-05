Dead by Daylight - la roadmap delle novità di maggio in vista del compleanno del gioco

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il mese diperbysarà molto ricco di contenuti. L’aggiornamento che arriva nel mese dell’anniversario del videoe che fa seguito a un importante intervento che ha corretto problemi potenzialmente dannosi per chi soffre di epilessia è stato delineato con una. Per prima cosa, martedì 14gli sviluppatori di Behaviour Interactive condurranno uno show in diretta streaming per parlare dei nuovi outfit enuove ricompense in arrivo inbynelle prossime settimane. Tra gli elementi che si aggiungeranno alè stata sottolineata una nuova collezione dedicata a Nicolas Cage, che era stato molto apprezzato nella sua versione videoludica.anche ...

Behavior Interactive ha annunciato una nuova collaborazione in arrivo per Dead by Daylight . La nuova partnership coinvolgerà gli Iron Maiden , storica band heavy metal e la loro celebre mascotte Eddie che farà la sua comparsa nel gioco. Eddie non sarà un personaggio giocabile, ma sarà ... Continua a leggere>>

dead by daylight Roadmap Teases Anniversary Event and More Nicolas Cage - Week 4: May 28th Cats & Dogs Collection; May 28th – June 4th Before the Masquerade Week 3 ...

Continua a leggere>>

DBD safe to play again with May roadmap teasing future content - dead by daylight's been having a rough time recently but there's incoming content on the horizon and a big issue might just be fixed.

Continua a leggere>>

Man dead after daylight stabbing in Brampton - Peel police officers received a call at 8:35 a.m. Wednesday for a disturbance in the area of Baycliffe Crescent and Crossbill Road.

Continua a leggere>>