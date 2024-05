Così un cagnolino disperato insegue l’auto del padrone che l’ha abbandonato in strada | il video straziante - poi il colpo di scena

(Di giovedì 2 maggio 2024), in mezzo alla, come troppo spesso succede nel mondo. Ci troviamo a Long Beach, in California: un automobilista firma ladi un cane che viene scaricato dalla macchina, in mezzo al traffico, dal proprio proprietario. Il caneper diversi minuti, cercando di attirare l’attenzione del proprio, senza però successo. Ilè stato notato da un’attivista per gli animali, Destiny Gomez, che grazie al passaparola sui social è riuscita a recuperarlo sano e salvo e a trovargli un nuovo genitore adottivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il lavoro teatrale degli adolescenti del laboratorio di teatro educazione e gli educ-attori di Trerrote andrà in scena per le scuole al Piccolo Bellini . L'Associazione Maestri di Strada e l'Aps Trerrote – Teatro Ricerca Educazione presentano Passaggi, il lavoro teatrale degli adolescenti del

Una Scena a dir poco raccapricciante , selfie davanti ad una donna morta in incidente stradale : furia da parte del web Il limite è stato abbondantemente superato. Oramai non si ha rispetto davvero per nulla, nemmeno per i morti. Questo è quello che sintetizzano gli utenti dei social network dopo

Gravissimo Incidente nel pomeriggio di martedì 16 aprile sull' autostrada A1 tra Ferentino ed Anagni. Il tamponamento è avvenuto tra una Pegeout 107 ed un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, l'utilitaria condotta da una donna si è ribaltata più volte dopo lo scontro con un tir

A Cavallermaggiore (CN) torna «ISTANTANEA» - A Cavallermaggiore torna «ISTANTANEA» Quarta edizione per il festival di circo contemporaneoAppuntamento da venerdì 3 a domenica 5 maggio Il circo invade Cavallermaggiore nel primo weekend di maggio.

'The Fall Guy' è un omaggio agli stuntmen e alle star del cinema (leggi: Ryan Gosling ed Emily Blunt) - Ed ecco perché esiste The Fall Guy, un film – nelle sale dal 1° maggio – che prende in prestito il titolo e alcuni nomi da quella serie Eighties, ma poi brucia le gomme mentre corre per la sua strada

A Bari l'evento speciale 'Bestia da stile' in scena al Kismet per la chiusura della stagione 'Bagliori' - L'adattamento teatrale di un testo di Pier Paolo Pasolini chiude la Stagione 'Bagliori' del Teatro Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

