Incidente choc | 21enne muore davanti alla madre Scena terribile | autostrada bloccata

(Di martedì 16 aprile 2024) Gravissimonel pomeriggio di martedì 16 aprile sull’A1 tra Ferentino ed Anagni. Il tamponamento è avvenuto tra una Pegeout 107 ed un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di accertamento, l’utilitaria condotta da una donna si è ribaltata più volte dopo lo scontro con un tir e il bilancio è stato pesantissimo. Unadi Roma è morta mentre altre due persone sono state soccorse e trasferite in elicottero a Roma. La giovane si trovava a bordo dell’auto con lae un altro passeggero, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, hanno tamponato violentemente il mezzo che li precedeva. Gravestradale, 26enne morta sul colpo: Debora lascia i genitori e il fidanzatosull’A1, morta una ragazza ...