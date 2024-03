Riceviamo e pubblichiamo Un fotogramma che è valso un ergastolo, quello che riprenderebbe Paolo Bellini in transito sul primo binario della stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Un fotogramma ... (secoloditalia)

Al Piccolo Bellini in scena “Se son fiori moriranno” , il primo atto di un Dittico del sabotaggio. Se son fiori moriranno è il primo atto di un Dittico del sabotaggio. Per l’autore e regista Rosario ... (2anews)

Napoli, educa-attori e giovani sul palco al Piccolo Bellini - «Passaggi» è lo spettacolo di Trerrote e Maestri di Strada con la regia di Nicola Laieta e con i giovani e gli educ-attori del laboratorio di teatro educazione: in programma il ...ilmattino

Venezia riscopre la Madonna Sorlini di Giovanni Bellini - La Madonna dipinta da Giovanni Bellini attorno al 1470, dal caratteristico mantello rosso acceso, è temporaneamente esposta a Venezia in attesa del restauro ...artribune

SPETTACOLI - Al Piccolo Bellini in scena Maestri di Strada e Trerrote con "Passaggi", il 27 marzo - PassaggiMaestri di Strada e Trerrote in scena al Piccolo Belliniun teatro per ragazzi pensato e realizzato con ragazzimercoledì 27 marzo – ore 10 e 12 L’Associazione Maestri di Strada e l’Aps Trerrote ...napolimagazine