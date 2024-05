Concertone del Primo Maggio | un grido per la pace - i diritti e la giustizia sociale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 022024, 09:01 Un fiume di musica, voci e parole ha attraversato il Circo Massimo per il tradizionaledel, quest’anno all’insegna della, deie della. Un palco d’eccezione ha ospitato circa 50 artisti che, tra note e messaggi potenti, hanno dato vita a uno L'articolo proviene da Il Difforme.

Il Concertone del Primo Maggio ha perso il valore del messaggio sociale e politico, trasformandosi sempre più in un qualunque festival estivo .Continua a leggere Continua a leggere>>

Il brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area, ancora vuota in gran parteIl brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area, ancora vuota in gran parte Continua a leggere>>

Ascolti tv mercoledì 1 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 1 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda La stranezza . Su Rai 2 Delitti in Paradiso. Su Rai 3 Il concerto del 1 maggio . Su Rete 4 Fuori dal coro. ... Continua a leggere>>

“Fallire è prezioso”: le parole di Big Mama dal palco del Primo maggio - La cantante Big Mama si è rivolta ai giovani e, ricordando i suoi tanti fallimenti, ha detto 'no' a una società che vuole tutti bravi e sempre vincenti: "Fallire è prezioso" ...

Continua a leggere>>

Concerto Primo maggio, top e flop: dalle polemiche alle battute, passando per i super ospiti (e le similitudini con Sanremo) - Sembra Sanremo ma è il Primo maggio. Tanti cantanti, qualche polemica, una decina di monologhi. Il tutto, in circa nove ore. Ordinaria amministrazione per i telespettatori della Rai, ...

Continua a leggere>>

Marsiglia-Atalanta, Roma-Bayer o tanti film La tv del 2 maggio - Per la prima serata in tv, giovedì 2 maggio alle 21 su DAZN verrà trasmessa la partita ... Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Concerto Pappano-Bollani”. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa ...

Continua a leggere>>