Concertone del Primo Maggio - pioggia e ancora scarsa affluenza al Circo Massimo Big Mama | Vi amo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area,vuota in gran parteIl brutto tempo che si è abbattuto sulla Capitale sta ritardando gli accessi all'area,vuota in gran parte

brutto incidente stamattina sulla Via Litoranea che collega Ostia a Torvaianica. Un furgone , per cause in fase di accertamento, è finito in un fosso che costeggia la strada. Due i feriti . Polizia Locale di Roma Capitale – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Attimi di paura stamani sulla ... Leggi su (ilcorrieredellacitta)

Pedrola e De Luca salvano una brutta Samp: 1-0 a Lecco, è ancora zona play off - LECCO - Alle 18 calcio d'inizio di Lecco-Sampdoria al Rigamonti Ceppi. I blucerchiati a caccia della vittoria per confermarsi in zona play off. Pirlo si affida a Ricci a centrocampo, fuori Darboe. Kas ...

Leggi su (primocanale)

MAGGIO mese dal METEO degli estremi assurdi. Lo sarà ancora - Oppure sarà un mese segnato da tanta incertezza e chissà, magari anche dal brutto tempo Quesiti leciti ... quindi occhio perché maggio – ancora una volta – potrebbe essere un mese dagli estremi meteo ...

Leggi su (meteogiornale)

Un Posto al Sole, stop alla soap stasera 1° Maggio: il motivo (e quando torna in tv). Le anticipazioni di domani (giovedì 2 maggio) - Stop stasera a Un Posto al Sole. Cambio di palinsesto su Rai3 oggi Primo Maggio. La celebre soap italiana ambientata a Napoli oggi non va in onda e viene messa in pausa. Il motico Su ...

Leggi su (ilmessaggero)