Col fucile puntato sul manifesto per le Europee - polemica sul candidato FdI Fiocchi

(Di giovedì 2 maggio 2024) La passione per la caccia – che interseca anche il business di famiglia – continua a creare grattacapi a Pietro. L’esponente di Fratelli d’Italia, già al centro delle polemiche lo scorso Natale per dei manifesti che lo ritraevano seduto davanti a un albero addobbato con bossoli e cartucce, torna a mostrarsi sulle locandine con armi et similia. Per lanciare un evento che si terrà il 7 maggio a Sumirago, in provincia di Varese, si è fatto fotografare mentre imbraccia un. L’europarlamentare lecchese, in cerca di riconferma alle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno, incontrerà gli elettori in un’iniziativa dal titolo «L’Europa e la caccia che vogliamo». Con, sul palco, ci sarà la sindaca di Pavone del Mella, Mariateresa Vivaldini, anche lei candidata nella circoscrizione Nord-Ovest. Tra i primi rivali politici ad ...

Europee: Vaccari (Pd), 'manifesto di Fdi fiocchi volgare e irresponsabile' - Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Un fucile imbracciato prima di tirare un grilletto. Una immagine volgare che nuoce alla stessa immagine dei cacciatori ai quali l'europarlamentare Pietro fiocchi di FdI int ...

Europee, il fucile puntato e pronto a sparare: nuova bufera per i manifesti elettorali di fiocchi (FdI) - Comparire sui manifesti elettorali col fucile in mano è già di per sé forte. Ma farlo puntandolo nella direzione di chi osserva va oltre. D'altra parte a Pietro fiocchi, europarlamentare di Fratelli d ...

Europee 2024, fiocchi (FdI) con un fucile in un manifesto. È polemica - Pietro fiocchi non ha mai nascosto la sua passione per le armi, tanto è vero che la sua famiglia è proprietaria di una azienda di munizioni. Ma non è la prima volta che un cartellone crea problemi all ...

