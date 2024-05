Il fucile puntato e le cartucce di Natale | Pietro Fiocchi - chi è l’eurodeputato con la passione per le armi e per le provocazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lecco, 2 maggio 2024 – Un passato in Marina, tanta impresa, un amore per lee laper la provocazione. E poi anche marito e padre., eurodeputato di 59 anni di Fratelli d’Italia che punta al bis l’8 e 9 giugno, non riesce a tenere a freno le boutade. L’ultima ha scatenato un certo polverone: un manifesto elettorale “spericolato” che lo ritrae mentre imbraccia une lo punta avanti a sé. Un’iconografia bellicosa, “di una violenza inaudita” ha tuonato Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato, di certo più americana che italiana. E infatti il leccheseha passato tanti anni, quelli della formazione, proprio oltre oceano: si laurea in ingegneria aerospaziale alla University of Missouri di Rolla. E l’America ritornerà anche negli anni da ...