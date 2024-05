Nuovo ritrovamento della Polizia Penitenziaria dentro il carcere Regina Coeli a Roma : detenuti in possesso di droga e smartphone. carcere (credits Canva) – Ilcorriere della citta.comNuovi ritrovamenti all’interno del carcere Regina Coeli di Roma . Grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria , ... Continua a leggere>>

La morte di quattro bambini potrebbe essere legata a uno scenario davvero terrificante, la polizia sta indagando Ha del tragico quanto successo in Giappone negli scorsi giorni. Una famiglia, composta dal padre e i suoi quattro figli, è stata trovata morta all’interno di una station wagon. Non sono ... Continua a leggere>>

l’orco non è quasi mai uno sconosciuto e raramente arriva da fuori casa. Lo rivelano gli agenti della Mobile di Lecco con le loro indagini. A stuprare, violentare, abusare, molestare spesso sono papà, nonni, zii, persone che si conoscono. Il 10 marzo dell’anno scorso i poliziotti della Mobile ... Continua a leggere>>

Cnn, la polizia spara proiettili di gomma dentro Ucla - La Cnn ha visto un gruppo di agenti di polizia entrare dentro la Royce Hall nell'università di Ucla per raggiungere l'accampamento dei manifestanti pro-Palestina. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Decine di arresti tra i manifestanti all'Ucla, la polizia spara proiettili di gomma - Le troupe della Cnn sul sito dell'accampamento dell'Ucla hanno visto decine di manifestanti arrestati dagli agenti della California Highway Patrol.

Continua a leggere>>

Lotta all’abuso di alcol e droghe. polizia Locale e Unità di Strada del SerDP alle Indie di Pinarella per azioni di prevenzione e controllo - Nell’ambito del progetto che vede impegnata la polizia Locale di Cervia e il SERT , in azioni integrate di prevenzione e controllo per contrastare l’abuso di alcol e droghe, si è svolto nella notte ...

Continua a leggere>>