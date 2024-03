4 bambini morti trovati dentro un’auto | il sospetto della polizia è terribile

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 5 marzo 2024) La morte di quattropotrebbe essere legata a uno scenario davvero terrificante, lasta indagando Ha del tragico quanto successo in Giappone negli scorsi giorni. Una famiglia, composta dal padre e i suoi quattro figli, è stata trovata morta all’interno di una station wagon. Non sono note le notizie in merito alle modalità con cui è stato consumato l’atto, ma quel che è certo è che il paese sta vivendo delle ore drammatiche, mentre le indagini proseguono imperterrite nel tentare di capire se si tratta di omicidio, e in quel caso andrebbe individuato e arrestato l’assassino, oppure se ci troviamo davanti a una complessa situazione di omicidio-sucidio, di cui l’artefice sarebbe l’uomo trovato defunto insieme ai. Un coltello in acqua – Notizie.comSecondo quanto riporta la redazione di Kyodo News, ad avvisare ...