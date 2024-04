Violenze | l’orco è dentro casa Le denunce raccolte dalla polizia

(Di venerdì 12 aprile 2024)non è quasi mai uno sconosciuto e raramente arriva da fuori. Lo rivelano gli agenti della Mobile di Lecco con le loro indagini. A stuprare, violentare, abusare, molestare spesso sono papà, nonni, zii, persone che si conoscono. Il 10 marzo dell’anno scorso i poliziotti della Mobile hanno denunciato il marito di una babysitter che per anni ha approfittato della bambina che la moglie curava. Lo scorso aprile, su segnalazione degli operatori sanitari della Pediatria dell’Alessandro Manzoni di Lecco, hanno invece denunciato lo zio di una 14enne perché l’avrebbe palpeggiata. Lo scorso settembre è stato denunciato un premanese che per due anni ha costretto il fratellino minore a soddisfare le sue depravazioni. Dueanaloghe sono state sporte a dicembre. In tutti i casi i presunti responsabili delle ...

