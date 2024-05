Ciclista morto investito dall' autobus nell' incidente ad Assemini vicino Cagliari | travolto all' incrocio

Pisa, 24 aprile 2024 – Tragedia a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove un ciclista residente a Pisa ha perso la vita. La vittima aveva 70 anni ed era alla guida di una bicicletta quando è stato investito da un’auto. Secondo quanto appreso il conducente della macchina dopo l’impatto si è ... Continua a leggere>>

Tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto al primo mattino di venerdì 26 aprile a Reggio Calabria, sulla strada statale 106 Jonica, all’altezza del km 15,300. Una donna che era alla guida di un’ auto mobile è morta sul colpo , mentre il moto ciclista con cui si è scontrata è ricoverato in ... Continua a leggere>>

E’ morto all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato da tre giorni , Manuel Bedonni , il motociclista Bolognese di 25 anni che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di mercoledì sulla Porrettana Vecchia, a Pontecchio Marconi, nel Bolognese . Per cause da ... Continua a leggere>>

Assemini, ciclista travolto e ucciso da un bus: morto Giovanni Mostallino - Un ciclista, identificato come Giovanni Mostallino, di 76 anni, è stato investito da un autobus del Ctm mentre attraversava l'incrocio tra via Po e via Sarcidano. Nonostante i tempestivi interventi ...

Continua a leggere>>

ciclista travolto dal bus ad Assemini: Giovanni Mostallino stava attraversando l'incrocio - Il ciclista stava percorrendo via Po in direzione del centro di Assemini quando è stato investito dall’autobus, finendo sotto la parte anteriore. L'autista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul ...

Continua a leggere>>

Assemini, incidente con un pullman: muore in sella alla bici - Tragedia questa mattina ad Assemini, dove un anziano di 76 anni, Giovanni Mostallino, è morto dopo essersi scontrato con un pullman mentre era in sella alla sua bici. L’incidente attorno alle 11.30 in ...

Continua a leggere>>