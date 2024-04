Incidente in galleria - ciclista investito | morto sul colpo E’ caccia al pirata

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pisa, 24 aprile 2024 – Tragedia a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove unresidente a Pisa ha perso la vita. La vittima aveva 70 anni ed era alla guida di una bicicletta quando è statoda un’auto. Secondo quanto appreso il conducente della macchina dopo l’impatto si è allontanato ed è ricercato dai carabinieri. L'si é verificato in unalungo la statale 106 Ionica, nel territorio di Soverato. La morte del settantenne é stata istantanea. Sul posto é intervenuta anche la polizia municipale di Soverato, insieme al personale del 118.

Fano (Pesaro e Urbino) 12 aprile 2024 - investito e ferito , un giovane egiziano ha rifiuta to le cure dei sanitari del 118 arrivati ??a soccorrerlo. E' successo oggi intorno alle 12:45 in via Pertini (l'interquartieri) all'intersezione con via Bellandra dove si è verificato un Incidente . Coinvolti ... (ilrestodelcarlino)

Faenza (Ravenna), 19 aprile 2024 - E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il giovanissimo ciclista, 10 anni , che oggi pomeriggio, in piazza Bologna a Faenza , è rimasto ferito a seguito dell’impatto con un furgone condotto da un 69enne faentino. ... (ilrestodelcarlino)

Incidente questa mattina, mercoledì 24 aprile, a Rho in Corso Europa. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali . L’ Incidente si è verificato non lontano dallo storico stabilimento della Citterio. Il pensionato stava attraversando sulle strisce quando è stato ... (ilnotiziario)

Prima investito poi picchiato, la vittima è un ciclista ticinese - L'uomo di 47 anni stava percorrendo la 233 in direzione di Lavena Ponte Tresa, quando un’auto che transitava sulla statale verso Marchirolo lo ha investito. Per fortuna non ha riportato ferite gravi.ticinonews.ch

Individuato l’automobilista che domenica scorsa ha investito un motociclista a Quartu - Quartu È stato individuato e denunciato per fuga e omissione di soccorso l’automobilista che nella notte di domenica scorsa ha investito in viale Marconi un motociclista ed è scappato senza preoccupar ...lanuovasardegna

Settantenne di Pisa muore in un incidente stradale in Calabria - Una persona di 70 anni è morta dopo essere stata investita da un'automobile. È successo in Calabria, la persona era in sella alla sua bici. La vittima era residente a Pisa. Il conducente dell'auto è ...gonews