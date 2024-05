johnson & johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause sul cancro provocate dal talco - johnson & johnson ha dichiarato che pagherà 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne che si sono ammalate di cancro alle ovaie, collegato all'uso di ...

Leggi su (msn)

cancro causato dal borotalco: johnson & johnson pagherà 6,5 miliardi di dollari - L’accordo è legato ad una terza dichiarazione di fallimento di una società controllata da J&J che pagherà 6,5 miliardi di dollari per risolvere la maggior parte delle cause legali intentate da donne c ...

Leggi su (ilsole24ore)

Re Carlo torna a farsi vedere dopo mesi: ecco quali sono le condizioni del sovrano d'Inghilterra - Re Carlo torna in pubblico dopo 2 mesi di assenza dagli schermi, dovuta alle cure contro il cancro di cui è affetto. Guarda il video su La7 ...

Leggi su (la7)