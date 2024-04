Università in mano agli anti-Israele | Napoli | i pro-Gaza occupano il rettorato e scatenano il caos

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'italiana è sempre più. Un gruppo di attivisti della Rete Studentesca per la Palestina ha occupato ildell'Federico II dimettendo sotto accusa il bando per la collaborazione scientifica con. "Oggi la Federico II ed il suo rettore Matteo Lorito - è la nota vergata dstudenti pro-- si sono svegliati così: abbiamo deciso di porre in essere un'azione forte occupando gli uffici delcome è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna. Siamo stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte, sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante, e ...

Nessuno contesta chi collabora con i regimi. I collettivi universitari non si scandalizzano per gli accordi accademici con Iran, Russia, Corea del Nord e Cina. Con i ricercatori di Tel Aviv scoperte ... (ilgiornale)

