Calciomercato Milan - rinnovo Luka Jovic? Presto un nuovo incontro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 2 maggio 2024)ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage die il club rossonero per discutere ildi contratto Il futuro dell’attaccantesembra sempre più vicino al. Nei prossimi giorni è, infatti, atteso un nuovo colloquio tra l’agente del centravanti serbo e la dirigenza del club di via Aldo Rossi, per discutere del prolungamento del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno. Il serbo vorrebbe rimanere nella formazione rossonera e crede che con l’addio di Olivier Giroud, il suo minutaggio possa aumentare in maniera significativa. Dall’altra parte, invece, il Diavolo sembra essersi convinto definitivamente per tenere l’attaccante ex Fiorentina. Sì, perché dopo un inizio di campionato ...