Calcio a 5 Uisp - Lokomotiv ok Via ai playoff

(Di venerdì 26 aprile 2024) Conclusa la prima fase del campionato dia cinque della, con venti squadre in campo, disputata interamente al centro sportivo Corner di Villanova. Il successo alForlì che, in 18 gare, ha centrato 17 successi e un pareggio. Questa la classifica finale della regular season:Forlì 55; Bosi Snc 54; Fusion Faenza 45; Premilcuore 44; Hellblau 38; Juventus 36; Real Maghreb 34; R&H Yacht 32; Furie Rosse 31; Merengues 29; Shalke 04 25; Saint Peter Paul 23; Bar Salaroli 22; Villans 21; Si Sayan 13; Old Bussecchio, Villanova e Castel Raniero 11, Begagang 10; Galeoni 6. Capocannoniere con 102 reti Matteo Ossani (Fusion), davanti ad Antonio Vespoli (Bosi Snc) con 63 centri e Marco Rainone () a quota 40. Il campionato prosegue con i. Nel girone ...