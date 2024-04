Calcio Uisp a 11 - super Coppa al Ceserano che stende a sorpresa i campioni dell' Alinò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La Spezia, 28 aprile 2024 – La primaa stagione, nelamatoriale a 11, arriva dalla. Tra le squadre vincitrici dei tre raggruppamenti –a kermessea Legaa Spezia ea Valdimagra – , Valeriano Favaro, Atletico Tresana e Us, è il teama terza serie a conquistare incredibilmente il prestigioso trofeo. Ilalza infatti in alto ladopo averato in una gara giocata a viso aperto, la corazzata (detentriceo scudetto), seppur rimaneggiata,: una ...