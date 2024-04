Calcio Il Senigallia Calcio è Campione Provinciale Juniores | dominio nel girone A

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 aprile 2024) La formazione dell’Aesse vince il campionato con tre giornate d’anticipo e si qualifica per il Regionale 2024-2025. La nostra intervista esclusiva a mister Matteucci: “E’ la vittoria del gruppo, di tutta la società. Ringrazio i nostri ragazzi, uno per uno: si sono messi a disposizione fin dal primo giorno”, 30 aprile 2024 – La squadra A è del. Grazie a successo per 9-0 sul Real Metauro e alla contemporanea sconfitta per 3-0 del Muraglia in casa del Le Torri Castelplanio, infatti, l’Aesse di mister Massimiliano Matteucci ha sbaragliato la concorrenza nelA anconetano-pesarese. Una cavalcata vincente, mister Matteucci: “Tutti i ragazzi si sono messi a disposizione, fin dal primo ...