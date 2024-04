Calcio La reazione dopo la vittoria in Coppa Provinciale Dallas Romagnano deluso | Situazione incredibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Sta vivendo unasurreale ilcheaver vinto ladi Terza Categoria ed essersi qualificato per la semifinale della fase regionale rischia di vedere vanificati tutti i propri sforzi per colpe non sue. Il pronunciamento del collegio di Garanzia del Coni, infatti, ha ribaltato il verdetto della Corte Sportiva d’Appello del Comitato Regionale della Toscana nel contenzioso tra Pontremoli e Marina di Massa relativo alla semifinale della. E’ stata assegnata laa tavolino alla società lunigianese annullando di fatto il risultato del campo che aveva premiato quella marinella. Nel frattempo, come detto, ilha vinto la ...