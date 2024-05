Cade dal terzo piano di un palazzo mentre lavora - morto operaio di 57 anni nel Napoletano

È indagato per concorso in omicidio premeditato e distruzione di cadavere Oscar Maggi, operaio della ditta di Mario Bozzoli. L'imprenditore era stato ucciso l'8 ottobre del 2015 e per la sua morte è stato ritenuto responsabile (in primo e secondo grado) il nipote Giacomo, condannato ...

Continua a leggere>>