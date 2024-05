Operaio nella plastica Ambite le estetiste

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Estrusorista materie plastiche, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza, automunito, attitudine alle turnazioni; Contratto: full time, determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato, su turni di 8 ore anche notturni; Sede di lavoro: Casale Litta (Varese); Inviare curriculum vitae a [email protected] , codice 12662., 2 posti. Requisiti: preferibile esperienza; indispensabile qualifica di estetista. Mansione: trattamenti corpo e viso, attività di reception, accoglienza e consulenza alla clientela, cassa. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Rescaldina. Candidature: candidature: consultare il sito internet www.afolmet.it/offertedilavoro centro per l’impiego di Legnano, codice 68822

Un Operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di pistola in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel Reggino. Dalle prime notizie, l'uomo stava... Continua a leggere>>

Un altro incidente sul lavoro , un Operaio di 58 anni è morto in un cantiere edile di Piacenza : dinamica da accertare, inutili i soccorsi Continua a leggere>>

È indagato per concorso in omicidio premeditato e distruzione di cadavere Oscar Maggi, operaio della ditta di Mario Bozzoli . L'imprenditore era stato ucciso l'8 ottobre del 2015 e per la sua morte è stato ritenuto responsabile (in primo e secondo grado) il nipote Giacomo, condannato ... Continua a leggere>>

Addetti alla farcitura e tecnici marketing - Offerte di lavoro estive a Massa Carrara: aiuto cuoco, cameriere, addetto farcitura, operaio e tecnico marketing. Candidature su sito Regione Toscana.

Azienda manifatturiera assume un operaio artistico - Informagiovani della Versilia propongono opportunità lavorative: cameriere per hotel a Marina di Pietrasanta, operaio artistico in azienda manifatturiera a Pietrasanta, colf per privati a Pietrasanta.

Blitz a Recanati: nasconde la cocaina in credenza, operaio agli arresti domiciliari - RECANATI Trovato con 27 grammi di cocaina nascosti in una credenza, in manette un operaio recanatese di 26 anni. L’arresto è scattato nella sera di lunedì scorso ad opera ...

