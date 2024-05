Brusca frenata per Conte | la società al lavoro su altri profili

La notizia arriva da fonti qualificate vicine al governo Meloni: l?inasprirsi delle tensioni internazionali, con il Medioriente in fiamme dopo L?attacco dell?Iran nei confronti di... Continua a leggere>>

cus pisa 73 cmc 63 CUS PISA: Fiorindi 18, Cosci, Colombini, Buzzo, Corbic 1, Spagnolli 10, Viviani, Giannelli 13, Carpitelli 8, Quarta 23 (Morelli e Cerulli n.e.). All. Vicenzini. CM CARRARA: Russo 5, Suriano 10, Sequani 17, Fiaschi 18 (nella foto), Mancini 4, Cirillo, Melegari 9, De Angeli ... Continua a leggere>>

Secondo Radio Kiss Kiss c’è stata una BRUSCA frenata da il Napoli e Antonio Conte , uno dei favoriti per la panchina partenopea Importante indiscrezione rilanciata da Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Antonio Conte , allenatore accostato anche alla panchina dei partenopei della prossima stagione. ... Continua a leggere>>

Kiss Kiss Napoli: “Panchina azzurra, brusca frenata su Conte. La società valuta altri profili” - È di pochi minuti fa il tweet di Radio Kiss Kiss Napoli che annuncia una brusca frenata su Conte come prossimo allenatore degli azzurri ...

Continua a leggere>>

Radio Kiss Kiss Napoli - Conte-Napoli, clamorosa frenata! Nuovo allenatore a fine campionato - Calciomercato Napoli - brusca frenata per Antonio Conte al Napoli. A dare questo aggiornamento è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che spiega come la pista azzurra per l'allenatore salentino sia ...

Continua a leggere>>

KISS KISS - Napoli, brusca frenata su Conte. Il nuovo tecnico sarà annunciato a fine campionato - Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe stata una brusca frenata sulla trattativa Conte-Napoli. Tutti in attesa di capire chi sarà l'allenatore che guiderà il ...

Continua a leggere>>