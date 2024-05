Napoli Conte - BRUSCA frenata! De Laurentiis cambia obiettivo

De Laurentiis sta corteggiando Antonio Conte per la panchina del Napoli. giorni decisivi per la trattativa con il tecnico. Il Napoli ha individuato in Antonio Conte il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico e le ambizioni della squadra dopo l’annata tribolata post-scudetto. Secondo le ...

Il Napoli insiste per Conte: secondo indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe alzato la posta con un’offerta economica importantissima al tecnico. Novità clamorose sulla corte del Napoli ad Antonio Conte: secondo indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe alzato la posta con un’offerta economica ...

