Vino al posto dell’acqua per diluire il latte in polvere | bimbo di quattro mesi in coma etilico a Brindisi

Un bimbo di quattro mesi è in coma etilico per aver bevuto il Vino messo per errore nel biberon. Il piccolo, originario di Brindisi, è ricoverato nell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Sembra che la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere. È stata la madre ...

