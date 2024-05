Borsa | Milano +0,3% con le banche - vendite su Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ladi, pur restando cauta, si consolida con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 33.838 punti. In luce Mps (+2,64%), attesa come moltealla trimestrale la prossima settimana. Nel credito vanno bene anche Unicredit (+1,4%), Banco Bpm (+1,2%), Popolare di Sondrio (+1,08%) e Intesa Sanpaolo (+,1,1%) che alzerà il velo domani sui conti. Tra gli altri, buon passo per Hera (+2,4%), Terna (+1,55), Erg (+1,5%). Continua, invece, a soffrire(-3,9%) sempre in scia ai conti e alla lente sui margini. Negativa poi Eni (-1,69%), StM (-1,63%), Iveco (-1,14%). Tra i titoli sotto la lente è marginale Tim (-0,04%).