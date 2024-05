Seduta in rosso per Piazza Affari, al pari degli altri listini, con lo sguardo rivolto soprattutto alla Fed e alla tempistica sul taglio dei tassi. A fine giornata il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,6% a 33.746 punti con il crollo di Stellantis (-10,1%). A pesare sul gruppo italo-francese un primo ... Continua a leggere>>

borsa: milano apre cauta a +0,04% - La borsa di milano apre all'insegna della cautela. Il primo indice Ftse Mib segna un marginale +0,04% a quota 33.760 punti.

borsa 2 maggio. La Fed lascia fermi i tassi, ma non preoccupa i mercati. Occhi su Amazon ed Apple - La Fed non solo ha lasciato i tassi invariati ai massimi di 23 anni, ma fa capire che ci sarà solo un taglio dei tassi quest’anno ...

borsa: Asia poco mossa dopo la Fed, Europa attesa in rialzo - (ANSA) - milano, 02 MAG - Le Borse di Asia e Pacifico archiviano la seduta poco mosse con le Piazze cinesi chiuse e dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ...

