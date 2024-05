Borsa | Milano apre cauta a +0,04%

Seduta in rosso per Piazza Affari, al pari degli altri listini, con lo sguardo rivolto soprattutto alla Fed e alla tempistica sul taglio dei tassi. A fine giornata il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,6% a 33.746 punti con il crollo di Stellantis (-10,1%). A pesare sul gruppo italo-francese un primo ... Continua a leggere>>

Seduta in rosso per Piazza Affari, al pari degli altri listini, con lo sguardo rivolto soprattutto alla Fed e alla tempistica sul taglio dei tassi. A fine giornata il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,6% a 33.746 punti con il crollo di Stellantis (-10,1%). A pesare sul gruppo italo-francese un primo ... Continua a leggere>>

La Borsa di Milano nel finale di seduta si appesantisce ulteriormente con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,5% a 33.815 punti. A pesare più di tutti è Stellantis che cede il 9,9% dopo un primo trimestre deludente, in un clima di sfiducia per il settore auto in Europa a cui contribuiscono anche ...

Continua a leggere>>