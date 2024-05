Borsa | l' Europa debole con la Fed - Mps spinta da Bbva-Sabadell

(Di giovedì 2 maggio 2024) Mercati deboli dopo che la Fed ha chiuso ad un taglio dei tassi nel breve periodo. Milano arretra e si appiattisce sulla parità (Ftse Mib +0,09% a 33.759 punti) con Mps che si conferma in vetta (+4%), trainata dal possibile risiko in Spagna tra. Sul fronte opposto proseguono le vendite su Stellantis (-3,5%) che Mediobanca ha tagliato a neutral in scia ai conti con la lente ai margini. Lo spread tra Btp e Bund resta a 131 punti mentre prosegue la discesa del rendimento del decennale italiano che si assesta al 3,85% (quasi -6 punti base) Tra le altre Piazze Parigi cede lo 0,9% e Francoforte un marginale 0,09%.

Eurozona, l’attività manifatturiera in crisi. Anche in Italia - Brutte notizie per l'economia dell'Eurozona: il settore manifatturiero arranca ancora ad aprile. In Italia, il dato è peggiorato. La ripresa non passa da questo comparto secondo i numeri.

Raccomandazioni di borsa: i Buy di oggi da Antares Vision a Stellantis - Shedir Pharma con fair value di 8,11 euro (secondo Grand View Research, il mercato globale degli integratori alimentari, nel quale Shedir Pharma opera è atteso in crescita a un CAGR stimato 2024-2030 ...

