Sfoggiate negli anni 90 da Kurt Cobain e riportate di tendenza da Billie Eilish le Ghost roots sono il nuovo trend per chiome ribelli

In America si è levato un coro unito contro le truffe dei biglietti dei concerti. Sono oltre 250 artisti che hanno firmato un appello – indirizzato alla Commissione Commercio del Senato – per il sostegno del Fans First Act, ossia un disegno di legge che riformerebbe il sistema di biglietteria

I dischi da ascoltare a maggio 2024 - Dua Lipa che nuota con gli squali, billie eilish, forse Kanye West, la misteriosa Jessica Pratt, il vero finto rock '60-70 dei Lemon Twigs, John Frusciante, Beth Gibbons, i pezzi pazzi degli I Hate My

billie eilish rivela un nuovo album e un tour globale in arrivo - billie eilish, la celebre cantante statunitense, ha annunciato un tour mondiale e la pubblicazione del suo terzo album in studio. Il tour, intitolato 'Hit Me Hard and Soft', porterà l'artista in giro

I dischi in uscita nel 2024: maggio, giugno e luglio - Beth Gibbons: Lives Outgrown Twenty One Pilots: Clancy billie eilish: Hit Me Hard And Soft Ultimo: Altrove Finley: Pogo Mixtape Vol. 1

