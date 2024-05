Bibbiena - nidi gratis | aperto un altro bando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – E’ stato approvato dalla Regione Toscana il nuovoper, iniziativa nell'ambito di Giovanisì, per l'anno educativo 2024-2025. Con questo progetto la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, daid’infanzia, agli spazi gioco e ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Le famiglie potranno presentare le domande dalle 9 del 29 maggio fino alle 18 del 27 giugno , esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite SPID, CIE, CNS). Le amministrazioni comunali cureranno la gestione, il monitoraggio e l’istruttoria delle domande relative ai servizi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio. Il Comune di...