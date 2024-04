Cascina | Nidi gratis | chiuso il bando di accreditamento delle strutture private

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024)11 aprile 2024- Si èilpubblico per l’a “” per l’anno educativo 2024/2025. Le famiglie con Isee fino a 35mila euro con bambini e bambine fino a 3 anni potranno fare richiesta di accesso ai benefici regionali “” dalle 9 del 29 maggio 2024 alle 18 del 27 giugno 2024, con le modalità che saranno indicate nello specifico avviso rivolto alle famiglie. “Lo scorso anno educativo – sottolinea Claudio Loconsole, assessore all’istruzione – oltre 260 tra bambine e bambini del territorio comunale hanno avuto accesso alla misura ‘’. Un risultato molto importante sotto diversi punti di ...