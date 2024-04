Nidi gratis nel comune di Pistoia Via alla manifestazione d’interesse

(Di lunedì 15 aprile 2024)anche nel territorio comunale pistoiese. Il dirigente del servizio educazione ha pubblicato l’avviso destinato alle strutture accreditate con l’ente comunale per raccogliere le manifestazioni di interesse per realizzare l’intervento previsto dRegione Toscana. Chi, quindi, è interessato a partecipare all’intervento a favore delle famiglie di bambini fino a 36 mesi potrà farlo entro il prossimo 22 aprile. Ma quali sono i requisiti? I servizi che intendono fare domanda devono dimostrare all’ente comunale di possedere una solidità economica, patrimoniale e gestionale, a garanzia della continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti. Le convenzioni che potrebbero instaurarsi a seguito di tale procedura avranno la durata, specifica l’avviso pubblico, "di 11 mesi (settembre 2024/luglio 2025), come previsto ...

