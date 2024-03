Avverse condizioni meteo | l’avviso del Sindaco di Benevento

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione civile regionale ha emesso un avviso per lerologiche a partire dalle ore 00:00 e fino alle 18:00 di domani domenica 10 marzo; in particolare per il Sannio sono previsti “venti forti con locali raffiche, nelle ore centrali della giornata”. Pertanto, ildiClemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allertaper raffiche di vento: Ilinvita la cittadinanza a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere ...

