Benevento | tutoraggio educativo | c’è l’avviso per formare l’elenco dei soggetti accreditati

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicatopubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse finalizzate a costituiredeiad effettuare il servizio di. “Il– spiega l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola – è un punto fermo del welfare comunale rivolto alla riduzione delle condizioni di svantaggio e vulnerabilità dei minori. Con un collaudato sistema in cui vengono impiegati specialisti (gli educatori in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale attuativo della Legge n.11/07) si realizzano percorsi di sostegnoe didattico in favore di minori ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a anteprima24©

Tutoraggio educativo, c’è l’avviso per formare l’elenco dei soggetti accreditati: tutoraggio educativo, c’è l’avviso per formare l’elenco dei soggetti accreditati: L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse finalizzate a costituire l’elenco dei soggetti ...

Benevento, per il nuovo anno scolastico già pronto il turnover: si «svuotano» 200 posti: Benevento, per il nuovo anno scolastico già pronto il turnover: si «svuotano» 200 posti: Tra gli istituti che si preparano al maggior numero di feste di pensionamento fra i docenti, coinvolti in particolare l'istituto comprensivo «Sant'Angelo a Sasso» di Benevento, dove mettendo ...

Benevento, sequestrate 11 tonnellate di pellet: Benevento, sequestrate 11 tonnellate di pellet: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 10.635 kg di pellet non conforme al Codice del Consumo. In particolare, nell'ambito di mirate ...