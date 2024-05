Bayer Leverkusen - Andrich | 'Mia moglie non vuole che giochi a Rom - ha un cattivo presagio'

Roma, 2 maggio 2024 – città blindata per la partita di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen , semifinale di andata di Europa League prevista per le 21. Il piano sicurezza messo a punto dalla questura di Roma è già scattato ieri e punta a contenere i tifosi tedeschi del Bayer ... Continua a leggere>>

Roma, 2 maggio 2024 – E’ già scattato il piano sicurezza stilato dalla Questura di Roma in vista della semifinale di andata di Europa League Roma-Bayer Leverkusen prevista per le 21 allo stadio Olimpico (leggi qui). Lo scorso anno alcuni tifosi tedeschi della stessa squadra danneggiarono una delle ... Continua a leggere>>

Roma, 2 maggio 2024 – La grande notte è arrivata. In città non si parla d’altro, quasi come fosse inaspettato. Già, perchè a maggio nessuno – o quasi – credeva davvero che la Roma potesse arrivare di nuovo così lontano, per il terzo anno di fila. La ferita di Budapest era ancora troppo fresca e, ... Continua a leggere>>

Roma-bayer leverkusen, le ultimissime dall’Olimpico - Manca sempre meno ad una delle due semifinali di Europa League, che vedrà la Roma impegnata contro il bayer leverkusen, in un remake dello scorso anno. Diversi i cambi effettuati da De Rossi, che ...

Continua a leggere>>

Roma-leverkusen, probabili formazioni: Lukaku dal 1', torna Smalling - Sale l'attesa per la sfida di questa sera. Sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico, alle 21.00, scenderanno in campo Roma e bayer leverkusen nel match valido per la semifinale d'andata di Europa ...

Continua a leggere>>

Dove vedere Roma-bayer leverkusen in tv - Roma e bayer leverkusen si incontreranno per la seconda stagione consecutiva in semifinale di Europa League, i giallorossi avevano vinto 1-0 tra andata e ritorno nella scorsa edizione del torneo, per ...

Continua a leggere>>