Roma-Bayer Leverkusen | scattato il piano sicurezza nella Capitale

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 – E’ giàilstilato dalla Questura diin vista della semifinale di andata di Europa Leagueprevista per le 21 allo stadio Olimpico (leggi qui). Lo scorso anno alcuni tifosi tedeschi della stessa squadra danneggiarono una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio. I controlli preventivi sono scattati già da ieri sera siazona dell’Olimpico che al centro, in particolare nei luoghi frequentati dai tifosi stranieri. Attenzione inoltre a monumenti e fontane che sono stati transennamenti per motivi di tutela del patrimonio cittadino.saranno circa 2.500 i tifosi tedeschi che andranno allo stadio. Oggi alle ...

Le Probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen , match di andata della semifinale di Europa League 2023 / 2024 , in programma alle 21:00 di giovedì 2 maggio, nella cornice di uno stadio Olimpico interamente sold out. Polverizzati i circa 66.000 biglietti disponibili per questa sfida che vedrà gli ...

(Adnkronos) – Roma e Atalanta sfidano Bayer Leverkusen e Marsiglia oggi , giovedì 2 maggio, nella semifinale d'andata di Europa League 2024. All'Olimpico i giallorossi ospitano la squadra di Xabi Alonso che deve ancora perdere una partita in tutta la stagione. "Sarà una sfida difficilissima ma non ...

Roma, 2 maggio 2024 – città blindata per la partita di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen , semifinale di andata di Europa League prevista per le 21. Il piano sicurezza messo a punto dalla questura di Roma è già scattato ieri e punta a contenere i tifosi tedeschi del Bayer ...

roma-bayer leverkusen: ecco il nuovo soprannome degli invincibili tedeschi - Cresce l'attesa per la semifinale di Europa League di stasera alle 21 che vede la Roma in campo contro il Bayer leverkusen. La squadra di Xabi Alonso rappresenta un avversario temibile, soprattutto ...

Chiusura anticipata per L'Isola dei Famosi Le indiscrezioni sul destino del reality - Ma cosa sta succedendo Per la sera del 2 maggio salta l'appuntamento in diretta per evitare lo scontro diretto con la partita di Europa League roma-bayer leverkusen, che verrà trasmessa su Rai 1. Ma ...

SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Torino. Il «2» di Motta a 2,75. Roma-Juve, quote in equilibrio - La quartultima giornata si apre a Torino con i rossoblù in leggero vantaggio sui granata. Sabato l'Inter campione a Reggio Emilia («2» a 1,50), domenica sera il big match dell'Olimpico con De Rossi e ...

