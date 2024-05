Roma-Bayer Leverkusen - città blindata per l’arrivo dei tifosi tedeschi | monumenti e fontane transennat - chiusure attorno all’Olimpico

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 –per la partita di stasera allo stadio Olimpico tra, semifinale di andata di Europa League prevista per le 21. Il piano sicurezza messo a punto dalla questura diè già scattato ieri e punta a contenere ideldopo che alcuni di loro, lo scorso anno, hanno danneggiato una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio.: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita Controlli ei I controlli preventivi sono scattati già da ieri sera sia nella zona dell'Olimpico che al ...

SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Torino. Il «2» di Motta a 2,75. Roma-Juve, quote in equilibrio - La Roma, che arriverà alla sfida dopo l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer leverkusen, ospita la Juventus ... reduce dalla vittoria contro il Cagliari che ha blindato la salvezza ...

Continua a leggere>>

Verso Roma-Juve: Allegri punta su Chiesa, torna Lukaku e conferma per Dybala - Dopo il pareggio casalingo contro il Milan, la Juventus di Massimiliano Allegri vuole blindare il piazzamento per la prossima ... In attesa della semifinale d'Europa League contro il leverkusen, la ...

Continua a leggere>>

Juventus alla Continassa, primi sorrisi per Allegri: la Roma nel mirino - Lo 0-0 maturato all'Allianz Stadium contro il Milan, non può rasserenare una Juventus ancora terza in classifica, ma sempre col fiato sul collo di Bologna e ...

Continua a leggere>>