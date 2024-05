Basket 3×3 | Italia - le convocate per il raduno verso il Preolimpico di Debrecen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono state diramate dalla FIP le convocazioni per ilche, dall’8 al 13 maggio, si svolgerà a Roma in previsione deldiche cercherà di dare all’femminile la seconda partecipazione alle Olimpiadi nel3×3. L’obiettivo Parigi 2024 passerà dall’Ungheria, in un torneo di elevato livello in cui il primo girone sarà quello con padrone di casa, Olanda e Israele. Andrea Capobianco, che è il capo allenatore sia del 3×3 che della Nazionale maggiore delnormale, ha chiamato Debora Carangelo, Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Beatrice Del Pero, Caterina Gilli, Sara Madera, Giulia Natali e Beatrice Stroscio. Ci sono due coppie di compagne di squadra: Consolini e Del Pero in quota Virtus Bologna, Gilli e Natali per Roma. Per il resto, Carangelo viene ...