Basket 3×3 | a maggio il Preolimpico di Debrecen | azzurre in raduno a Castel San Pietro Terme

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Nazionale 3×3 Open Femminile è inSan(Bologna) dal 18 al 20 marzo insieme alla Nazionale “Green Team” Femminile. Lesi alleneranno e giocheranno un ciclo di amichevoli con la Germania in vista delche si svolgerà a(Ungheria) che potrebbe valere per la seconda volta consecutiva la partecipazione ai Giochi Olimpici. Nel 2021, a Tokyo, fu la prima volta per la pallacanestro 3×3 in una competizione olimpica. Asaranno tre le squadre che staccheranno il biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi (30 luglio-5 agosto). Di seguito i gironi e i pool dei gironi:(Ungheria, 16-19)Pool A: Germania, Azerbaigian, Polonia, ...