Basket 3×3 | Italia in raduno per preparare il Preolimpico di Debrecen Le convocate di Capobianco

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo Castel San Pietro Terme (in provincia di Bologna) ospiterà ildella Nazionalena femminile open di3×3, in preparazione verso il fondamentale torneodi(16-19 maggio) che rappresenta l’ultima chance per staccare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Il CT azzurro Andreaha convocato per l’occasione le seguenti giocatrici: Debora Carangelo (Dinamo Lab Sassari), Gina Conti (Allianz Geas Sesto San Giovanni), Rae Lin D’Alie (Alama San Martino di Lupari), Maria Miccoli (Nuova Avir Service Ragusa), Stefania Trimboli (La Molisana Campobasso). Restano a disposizione in caso di necessità Giuditta Nicolodi (Umana Venezia Mestre), Isabella Olajide (PuianelloTeam), Beatrice Stroscio ...