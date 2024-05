Barbara d' Urso in trattativa col Nove Ma c' è un ostacolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Quale sarà il destino did'dopo l'addio a Mediaset? Ad aggiornare tutti sul futuro della conduttrice è Dagospia, che tira in ballo il possibile approdo della star della televisione al canale, sulle orme di quanto successo di recente con Amadeus, che ha scelto di accettare la corte di Discovery e di non rinnovare il contratto con la Rai. “Pier Silvio Berlusconi l'ha cacciata da Mediaset e ha fatto sbarrare le porte della Rai, cosa rimaneva aD', se non di tentare la prova del? Discovery, il canale italiano di Warner Bros, con l'arrivo di Fazio ha attratto una consistente fetta di pubblico (è il terzo più visto in Italia nell'arco delle 24 ore durante il 2023). E non è azzardato presumere che lo stesso succeda con lo sbarco di Amadeus. L'arruolamento di ...