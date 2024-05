Barbara D’Urso come Amedeus - trattative in corso con la Nove | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 2 maggio 2024) La stagione del mercato televisivo è ufficialmente aperta e non è mai stata così avvincente. Dopo il rimpastone voluto da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset, si avvia la fuga di talenti dalla Rai., allontanata a sorpresa da quel Canale 5 di cui fu a lungo regina, è ancora a piede libero, ma non per molto. Sembra infatti che siano inleper un suo approdo sullaarriva alla? Pochi giorni fa,ha stuzzicato i fan con un post in cui annunciava un “coming soon”, presto in arrivo. Adesso, sembra arrivare la conferma di un ritorno sugli schermi di Carmelita. A lanciare lo scoop è Dagospia, che afferma che sono già inle ...