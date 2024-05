Autonomia | Barelli - ' polemica strumental - garantiti pari servizi e opportunità'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “L'differenziata che è in discussione alla Camera dei deputati serve essenzialmente per garantire ugualie attenzioni ai cittadini di tutta l'Italia, delle regioni del nord, del centro, e del sud. È sotto gli occhi di tutti, infatti, che oggi la qualità deie delle prestazioni non è omogenea su tutto il territorio nazionale. Ladella sinistra èe, in quanto il testo garantisce che, per quanto concerne i livelli essenziali delle prestazioni – sanità, scuola ed altro, l'obiettivo è averedignità e”. Così Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg2 Post.