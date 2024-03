Cisl Fp Campania | Autonomia differenziata e servizi pubblici | incontro con Giannola e Di Donna

(Di lunedì 4 marzo 2024) “trae costituzione” è il tema al centro del confronto organizzato dallaFunzione Pubblica della, in programma giovedì 7 marzo con inizio alle 9,30 presso il gran hotel Capodimonte di Napoli. Ai lavori, introdotti dal leader regionale della categoria Lorenzo Medici, interverranno il presidente della Conferenza Episcopale mons. Antonio Di, il giornalista del Mattino Marco Esposito, il giuslavorista Domenico Carozza e il presidente della Svimez Adriano. Concluderà il segretario generale Fp Maurizio Petriccioli. “Siamo fortemente preoccupati – dice Medici – di quanto potrà accadere ine nel Sud se la Camera dei Deputati licenzia lo stesso ...

