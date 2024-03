Cisl Fp | Autonomia differenziata e servizi pubblici | confronto con la Cei campana e la Svimez

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “trae costituzione” è il tema al centro delorganizzato dallaFunzione Pubblica della Campania, in programma domani, giovedì 7 marzo con inizio alle 9,30 presso il gran hotel Capodimonte di Napoli. Ai lavori, introdotti dal leader regionale della categoria Lorenzo Medici,interverranno il presidente della Conferenza Episcopale mons. Antonio Di Donna, il giornalista de “Il Mattino” Marco Esposito, il giuslavorista Domenico Carozza e il presidente dellaAdriano Giannola. Concluderà il segretario generale Fp Maurizio Petriccioli. “Siamo fortemente preoccupati – dice Medici – di quanto potrà accadere in Campania e nel Sud se la Camera dei Deputati licenzia lo stesso testo approvato dal Senato. Perché non c’è ...