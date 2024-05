ATP Cagliari 2024 | brutta sconfitta di Lorenzo Sonego con l’americano Nava

Lorenzo Musetti sarà uno dei grandi protagonisti al Challenger di Cagliari , manifestazione che metterà in palio 175 punti per il vincitore. Il tennista italiano, sconfitto dal brasiliano Seyboth Wild all’esordio del Masters 1000 di Madrid, ha scelto la terra rossa del capoluogo sardo per ritrovare ... Continua a leggere>>

Il Napoli ha diramato i convocati per Cagliari: Ngonge out per infortunio, Osimhen recuperato dall’influenza. Di Lorenzo nonostante la squalifica partirà con la squadra. CALCIO Napoli – Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il confronto in ...

Continua a leggere>>